Free offre un nouveau cadeau aux abonnés Freebox Révolution, mini 4K et Delta

Comme chaque semaine, Free offre en partenariat le premier épisode d’une nouvelle série. Il s’agit cette fois de The Verge diffusée sur la chaîne Canal+ et le service Canal+ Séries.

Les abonnés Freebox Pop et Delta bénéficiant de Canal+ Séries offert pendant 1 an n’y verront pas un grand intérêt. Pour les autres c’est l’occasion de découvrir “On The Verge”, la nouvelle série de Julie Delpy, disponible en septembre sur Canal+.

L’histoire, “dans un Los Angeles pré-Covid, quatre amies en pleine midlife crisis tentent de jongler entre leur vie familiale et leur vie professionnelle. Pour Justine, cheffe française dans un restaurant à la mode, Anne, styliste débordée, Ella, avec ses trois enfants de trois pères différents, et Yasmin, qui tente de sortir d’un congé maternité de 12 ans, le quotidien est un numéro d’équilibriste le plus souvent rock’n’roll !”



Pour profiter du premier épisode offert dans l’Aktu Free de votre box, allez dans le menu “Télévision” de la Home de la Freebox Révolution. Avec la Freebox Delta et la Freebox Mini 4k, sélectionnez l’icône “AKTU Free” depuis le menu Home. Cette offre ne concerne pas les abonnées Freebox Pop, Freebox Delta avec Player Pop ou Apple TV et sur Smart TV.