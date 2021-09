LG : l’ancien constructeur de smartphones ambitionne de révolutionner les écrans pliables

En juin dernier, le géant sud-coréen LG a annoncé se retirer du marché des smartphones après des années de déclin face à la concurrence chinoise.

La marque LG va désormais se concentrer sur d’autres secteurs d’activités où elle est déjà présente comme la production de télévisions, de produits électroménagers ou encore de composants pour smartphones.

Par ailleurs, le groupe compte bien continuer à tirer son épingle du jeu concernant les écrans pliables des smartphones. La preuve en est, LG Chem a publié un communiqué de presse faisant la présentation d’un nouveau type d’écran pliable qui pourrait révolutionner ce secteur. Sa particularité : celui-ci serait aussi résistant que du verre mais qui n’en est pas. “Contrairement aux films polyimide existants et aux matériaux de type verre trempé, la fenêtre de couverture qui a appliqué les nouvelles technologies de revêtement de LG Chem maximisera la flexibilité, tout en offrant des solutions optimisées pour les téléphones pliables, tels que l’amélioration des problèmes chroniques tels que les impressions de pli sur la partie de connexion de l’écran”, peut-on lire.

Ce matériau plus fin que le verre offrira des avantages niveau prix ainsi que du coté de la durabilité. Il pourrait résister à plus de 200 000 pliages. Sur les modèles de smartphones pliables commercialisés actuellement comme les Z flip et Z fold de Samsung, le mouvement de pliage ne se fait que vers l’intérieur. LG Chem explique que son écran pourra être autant plié vers l’intérieur que l’extérieur. LG ambitionne donc de devenir un sérieux concurrent face à Samsung et souhaite séduire de nombreux constructeurs avec son innovation.

Source : LG