Découvrez dans quelle ville Free va ouvrir un nouveau Free Center

Une boutique Free verra le jour prochainement à Dieppe dans le département de la Seine-Maritime.

Le réseau de Free Center de l’opérateur de Xavier Neil poursuit son développement aux quatre coins de la France, en particulier dans les villes moyennes. Après avoir lancé une énigme avant-hier en reprenant une photographie de l’astronaute Thomas Pesquet, Free dévoile ce 9 septembre la réponse, à savoir l’ouverture prochaine d’une nouvelle boutique à Dieppe dans le département de la Seine-Maritime en Normandie. Une bonne nouvelle pour les abonnés et prospects de cette ville de 30 000 habitants. Jusqu’à présent le Free Center le proche est situé à Rouen, à 64km.

Viser toujours plus haut pour les Freenautes 🚀@Thom_astro, prêt à embarquer avec l’équipe qui fera décoller la première boutique #Free à #Dieppe ? https://t.co/Ex9TMPrC0G https://t.co/NtY0oPUkc2 — Free Center (@Free_Center) September 9, 2021

Cette nouvelle boutique, au delà-de faire faire découvrir les offres Freebox et de conseiller les abonnés, proposera aussi d’acheter directement son smartphone via notamment la nouvelle offre Free Flex. Les recrutements sont lancées.

Cap sur les 150 boutiques à la fin de l’année

Free a récemment ouvert son 138e Free Center à Alençon, et prévoit d’autres inaugurations prochainement à Aubagne, Quimper, Saint-Malo, Arcueil, La Roche-sur-Yon, Nevers, Rouen, Le Mans et Périgueux. Free s’est donné pour objectif de passer le cap des 150 boutiques d’ici la fin de l’année et d’atteindre les 200 d’ici 2023. Notez enfin qu’une carte interactive permet de trouver le Free Center, les bornes et les espaces Free Pro les plus proches de vous.