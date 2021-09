Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #180

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Illustration d’un plat de nouilles. De quoi donner envie aux techniciens de rentrer directement chez eux.

Mesdames et messieurs, le placard fibre optique du quartier Ermont-Eaubonne, à côté de la gare…

Coucou @Freebox @OrangeIDF @orange_conseil…

Ma fibre est quelque part là-dedans, débranchée ou cassée… https://t.co/Z2E8ybsYep pic.twitter.com/13BUTcdTis — SlyTheSly (@__SlyTheSly__) September 3, 2021

L’ANFR n’est pas du tout à jour avec le logo Free Mobile, retour en 2009.

Par contre, @anfr, ok, le fait maison c’est très bien, mais on n’est pas obligé de conserver des logos qui datent du dossier du candidature 😉 Allez, pour vous aider, tout est là ⬇️https://t.co/DOffeM3TyA — Alec ن Archambault (@AlexArchambault) September 3, 2021

La coquille qui fait tâche sur Oqee, à vous de la trouver !

Vous êtes sérieux @free @OQEEbyFree @Freebox ? Je ne sais pas qui a écrit ça. La prochaine fois, pensez à relire. Si vous voulez, je suis une excellente relectrice 😏 pic.twitter.com/xQaRnJPJNc — • Mido • 🥟 (@Midogeek_TV) September 7, 2021

On aimerait tous avoir un dentiste comme lui !

Un dentiste américain propose à ses patients de le défier sur Smash, si ils gagnent ils ont un détartrage offert 🦷 pic.twitter.com/arF5QrlRPr — ES1 : La chaîne esport (@ES1tv) September 6, 2021

Quand un abonné renvoie dans les cordes le service client de Red by SFR, l’opérateur est bon joueur.