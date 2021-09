Abonnés Freebox : les tarifs de Netflix augmentent, comment passer à une formule moins chère ?

Alors que les prix de Netflix augmentent, vous pouvez chercher à revoir à la baisse votre option pour éviter un surcoût inutile.

Pour un rapport qualité/prix qui vous convient. Le géant de la SVOD a revu à la hausse le tarif de ses trois offres. Pour rappel, l’offre dite Essentiel (un seul écran à la fois et pas de haute-définition) passe ainsi de 7,99 à 8,99 euros par mois. L’offre Standard (deux écrans simultanés et la haute-définition) voit pour sa part son prix évoluer de 11,99 à 13,49 euros, soit une hausse de 1,50 euro par mois. Enfin, l’offre Premium, qui donne droit à quatre écrans simultanés et des programmes en ultra-haute définition, coûtera désormais 17,99 euros par mois, contre 15,99 euros auparavant.

Pour les abonnés Freebox Delta et One, l’offre Essentiel reste incluse sans surcoût, mais dans le cas d’une souscription à une offre supérieure (Standard ou Premium), la hausse des prix sera effective le 1er octobre prochain annonce l’opérateur. Face à cette augmentation, certains pourront être tentés de modifier leur offre pour éviter une augmentation sur leur facture. Univers Freebox vous propose les différentes solutions pour cela.

Comment modifier votre option Netflix ?

Netflix est en effet disponible en option pour tous les abonnés Freebox, et vous pouvez changer de formule à tout moment. Si vous souhaitez modifier votre offre, tout se fait depuis votre espace abonné Freebox, dans la section “Télévision”.

Cliquez sur “Netflix” pour obtenir toutes les infos concernant cet abonnement. Vous pouvez ainsi modifier votre abonnement selon vos besoins. A noter qu’à l’heure actuelle, les tarifs n’ont pas encore été mis à jour, puisque l’augmentation ne sera effective qu’au 1er octobre prochain.

Il vous est également possible d’y retrouver les informations concernant votre compte comme le mot de passe ou votre identifiant Netflix. Si lors de l’activation de l’abonnement, vous n’aviez pas pu le mener à terme, il vous sera également proposé de reprendre l’activation facilement.

Depuis l’espace abonné pour les abonnés Freebox Pop, Révolution et mini 4K chez qui Netflix n’est pas inclus, il existe également un bouton permettant de résilier votre option, si même le tarif de l’offre Essentiel est jugé trop chère.

Si je n’ai pas pris l’option Netflix pour Freebox, que faire ?

Cependant, certains d’entre vous auront peut être souscrit à Netflix directement et non via l’option proposée par Free. Ainsi, si vous souhaitez changer de forfait après votre inscription, tout se fait depuis votre espace abonné Netflix (depuis l’application mobile ou le site internet), une fois connecté, rendez-vous dans “Compte”.

Cliquez ensuite sur “Changer de forfait” dans la rubrique “Détails du forfait”.

Vous pourrez ainsi choisir quelles options vous souhaitez pour profiter de la plate-forme de streaming américaine.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le tarif de l’offre à laquelle vous êtes abonnés reste celle d’avant l’augmentation

Vous pouvez confirmer le changement après avoir choisi votre nouvelle offre. Pensez à redémarrer l’application dans votre Freebox ou même la box pour que le nouveau forfait soit pris en compte.