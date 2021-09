Spotify arrête définitivement les abonnements Unlimited

Moins cher que la formule premium, l’abonnement Spotify Unlimited va définitivement s’arrêter.

Du changement dans l’air chez le géant du streaming. Spotify prévient actuellement les abonnés à son offre Spotify Unlimited, facturée à 4.99€/mois, qu’ils vont basculer vers l’offre gratuite avec publicité. Il s’agit d’un ancien abonnement permettant aux plus modestes budgets d’accéder à quelques avantages sans payer l’offre Premium à 9.99€/mois.

Si l’offre a été arrêtée depuis, ceux y ayant souscrit conservaient les mêmes avantages jusqu’à maintenant. Entre autres la possibilité d’écouter votre musique sans publicités, mais aussi hors connexions ou encore de changer de titres sur la version PC du service. Les abonnés vont ainsi rebasculer automatiquement sur l’offre Spotify Free, sans aucun de ces privilèges. Ainsi, le choix est laissé : ne plus payer mais perdre ces bonus et entendre la publicité régulièrement, ou passer à Spotify Premium, offre plus onéreuse… Ou peut être passer à la concurrence.

Pour rappel, le service revendiquait au printemps dernier 158 millions d’abonnés, répartis en différentes formules, y compris faites pour les familles ou les couples. Il reste à voir si cette offre représentait encore une part importante des abonnés à la plateforme, mais l’attrait de retrouver les avantages perdus pourrait en convaincre certains de passer à la formule supérieure.

Source : Numerama