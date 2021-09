Les données personnelles de 39 millions de Français mis en vente par un pirate

Un pirate propose les données personnelles de 39 millions de Français.

Depuis quelques jours, un pirate informatique vend une base de données concernant 39 millions de Français sur les forums spécialisés et sur le dark web. Il propose même un échantillon gratuit de 100 000 entrées pour se faire une idée de la marchandise.

Selon le site Zataz, qui a pu échanger avec le pirate, récupérer l’échantillon en question et analyser le contenu, le fichier contiendrait des noms, des prénoms, des adresses postales, des adresses e-mail et des numéros de téléphone, avec des personnes vivant aussi bien à Paris, qu’à Marseille, Lyon, Le Bourget, Gerzat ou Ussel. Récupérées et exploitées par des pirates, ces informations pourraient notamment servir à de futures compagnes de phishing par SMS ou e-mail. Raison de plus pour être vigilant.

(Crédit Zataz)

En cherchant l’origine possible de cette vaste fuite de données, le site spécialisé indique avoir repéré la récurrence du terme “Real Money “. Celui-ci est “utilisé fréquemment, par exemple, sur les sites de casinos”, explique Zataz. Et d’ajouter qu’“il y a de fortes chances que ce commerçant pirate ait aggloméré plusieurs sources”.

Source : Zataz