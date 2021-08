Freebox Connect corrige un bug très gênant sur Android et gagne en robustesse

L’application pour gérer son WiFi facilement bénéfice d’un nouvel update correctif sur Android suites aux dernières mises à jour Server des Freebox. Les problèmes de connexion sont désormais derrière vous.

Les nouveaux abonnés Free peuvent de nouveau utiliser l’application Freebox Connect sans problème. Dans sa nouvelle version 1.4.0, déjà déployée à 100% en bêta et en cours de déploiement pour tous les abonnés, les développeurs annoncent avoir corrigé un souci empêchant les nouveaux abonnés de se connecter à leur Freebox. Cette fois, le problème ne provenait pas du firmware de la Freebox mais simplement d’un souci interne qui est depuis corrigé.

L’application a également été améliorée. “ Nous avons revu sa logique et l’avons rendue beaucoup plus robuste“, explique à Univers Freebox l’un de ses développeurs. Sans rentrer dans trop de détails, vous pouvez également compter sur une mise à jour de l’application pour proposer des bibliothèques en commun avec son application Files. De plus, plusieurs améliorations graphiques seront de la partie.

Vous pouvez retrouver notre présentation complète de Freebox Connect dans notre tuto video ci-dessous