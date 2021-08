Test du OnePlus Nord 2 5G : vraiment tout ce que nous attendions d’un smartphone ?

“Tout ce que vous attendiez”, telle est la promesse de OnePlus avec le Nord 2 5G, son dernier smartphone de milieu de gamme qui nous a suivis pendant trois semaines. Voici notre avis à son sujet.

Avant de passer au test, voici les principales caractéristiques techniques du OnePlus Nord 2 5G qui nous a été prêté par le constructeur et coûte 399 euros en configuration 8 + 128 Go ou 499 euros en configuration 12 + 256 Go : Fiche technique du OnePlus Nord 2 5G : Processeur : octa-core jusqu’à 3,0 GHz (chipset MediaTek Dimensity 1200-AI) Mémoire vive : 8 ou 12 Go en LPDDR4x Écran : dalle AMOLED 6,43 pouces avec une définition 2 400 x 1 080 pixels

et un taux de rafraîchissement 90 Hz Audio : double haut-parleur stéréo Stockage : 128 ou 256 Go en UFS 3.1 (non extensible par carte MicroSD) Gestion SIM : deux logement Nano-SIM dans un tiroir de la tranche inférieure Compatibilité 4G :

support des bandes B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20

/B26/B28/B38/B32/B34/B39/B40/B41/B66 Compatibilité 5G :

support des bandes n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n41/n78 Triple capteur photo au dos :

50 + 8 + 2 Mégapixels (principal + ultra grand-angle 119,7 degrés + monochrome) Capteur photo à l’avant : 32 Mégapixels dans un poinçon excentré Prise casque 3,5 millimètres : non Connectique de charge : USB-C (tranche inférieure) Support Wi-Fi : version Wi-Fi 6 Connectivité Bluetooth : version 5.2 NFC : oui Batterie : 4 500 mAh non amovible Recharge filaire : support de la charge 65 Watts (bloc 65 Watts inclus dans la boîte) Recharge sans-fil : non Système d’exploitation : Android 11 avec l’interface OxygenOS 11.3 Solutions de déverrouillage : reconnaissance faciale ou lecteur d’empreintes digitales sous la dalle Patchs de sécurité installés durant notre test : juin 2021 Dimensions : 159,12 x 73,31 x 8,25 millimètres Poids : 189 grammes DAS tête : 0,94 W/kg

DAS tronc : 1,2 W/kg DAS membres : 2,61 W/kg Une bonne prise en main Visuellement, le OnePlus Nord 2 5G mise sur un design épuré, dans un ton gris ou un ton bleu. On a une coque unie et le logo de la marque. Notre version “Blue Haze” (le modèle bleu, vous l’aurez compris) alliait ainsi la classe à la couleur. Une sensation toujours agréable lorsqu’on a un smartphone à 400 euros entre les mains. Avec son poids pas excessif, sa largeur contenue et sa finesse, le smartphone procure par ailleurs une bonne prise en main. Attention toutefois à la coque qui se montre glissante. Le bloc photo dorsal ne dépasse pas trop, ne se faisant pas totalement oublier, mais ne procurant pas une énorme gêne non plus. Comme souvent, la coque fournie par le constructeur atténue cette protubérance. Le OnePlus Nord 2 5G s’accompagne en effet d’une coque transparente. De quoi protéger le smartphone sans cacher totalement son joli design. AMOLED, 90 Hz et stéréo

Sur le papier, le OnePlus Nord 2 5G coche pas mal de cases avec sa dalle AMOLED, sa définition Full HD+, son taux de rafraîchissement 90 Hz et son poinçon excentré pour la caméra avant. À l’usage, rien à signaler de particulier, avec un joli rendu des couleurs, une bonne réactivité et une bonne luminosité en toutes circonstances. On pourra ajuster les paramètres de l’écran en allant dans les paramètres d’affichage.

Côté son, on a quelque chose de clair et puissant, avec un tout début de relief. On profite également du double haut-parleur stéréo toujours bienvenu en multimédia. Pas de mini-jack, en revanche. Il faudra par conséquent passer par l’USB-C ou le Bluetooth pour les périphériques audio type casque ou écouteurs.

À l’aise en photo, mais pas exceptionnel non plus

Le OnePlus Nord 2 5G dispose de quatre capteurs photo, dont trois de 50, 8 et 2 Mégapixels au dos et un de 32 Mégapixels au dos. À l’usage, il n’est pas extrêmement mauvais ni extraordinaire. Il couvrira la plupart des usages courants, proposant quelque chose de sympa lorsque toutes les conditions sont réunies, mais un rendu un peu trop artificiel avec le mode nuit. Notez qu’il ne dispose pas d’un capteur dédié au zoom. Vous zoomerez en x2, mais rarement – pour ne pas dire jamais – en x5.

Ci-dessous, une photo de jour en allant de l’ultra grand-angle jusqu’au zoom 5x :

Quelques photos d’antiquités prises de jour par beau soleil :

Une photo avec le mode Extra HD (“Plus/Extra HD”) :

Deux photos avec du flou d’arrière-plan :

Deux photos de nuit et leurs versions corrigées (option “Nuit” tout à gauche) :

Deux selfies :

5G et dual-SIM

Comme son nom l’indique, le OnePlus Nord 2 5G assure un fonctionnement sur les réseaux mobiles 5G. Il propose également un fonctionnement dual-SIM, grâce à deux emplacements dans un tiroir de la tranche inférieure.

Ci-dessous, des débits obtenus en intérieur :

Et d’autres mesurés en extérieur :

Le multimédia, une formalité

Au quotidien, le OnePlus Nord 2 5G se montre assez réactif, que ce soit lors du démarrage du smartphone, lors de la navigation dans l’interface, lors des installations de grosses applications, lors des lancements de jeux ou de la capture photo. Malgré la période estivale, propice à la chauffe d’un smartphone un peu sollicité, rien à signaler durant nos quelques semaines à ses côtés. Nous avions dans le pire des cas un smartphone tiède.

Si les performances du chipset MediaTek Dimensity 1200-AI et de son processeur octa-core 3,0 GHz expliquent la réactivité du OnePlus Nord 2 5G, celles de la mémoire interne en UFS 3.1 aussi. Ci-dessous, les vitesses en écriture et lecture mesurées avec l’outil Disk Speed, à savoir 897 Mo/s et 1,1 Go/s.

Une autonomie convenable, une charge très rapide Avec la batterie 4 500 mAh, nous franchissions sans problème la journée dans le cadre d’un usage assez varié. Les deux jours apparaissaient plus compliqués à tenir, sauf à laisser le smartphone tranquille (ce qui est forcément arrivé en vacances). Bref, une journée et demie apparaît plus réaliste. Ci-dessous, un exemple d’utilisation : départ à 21h51 avec 100 % et arrivée le surlendemain à 18h37 avec 3 % : 55 minutes de jeu avec le son du smartphone

30 minutes de YouTube avec le son du smartphone

1 heure et de 35 minutes de streaming audio avec le son du smartphone

15 minutes de navigation GPS

Consultations et alertes Twitter/Gmail

Alertes des jeux et de Netflix

Surf sur Internet

MMS

Photos

2 gros téléchargements

26 mises à jour d’applications

Fonctionnement continu de TousAntiCovid Avec sa charge filaire en 65 Watts, le OnePlus Nord 2 5G fait le plein vraiment très rapidement. En une demi-heure, c’était bouclé. Ci-dessous, un suivi de charge : 18h38 : 2 %

18h43 : 27 %

18h48 : 49 %

18h53 : 69 %

19h03 : 96 %

19h04 : 99 %

19h06 : 100 % Une interface logicielle intéressante, mais pas totalement à jour Le OnePlus Nord 2 5G s’accompagne d’une interface OxygenOS 11.3 basée sur le système d’exploitation Android 11. Elle propose quelques fonctions pratiques, dont : Le choix entre navigation avec boutons ou navigation par gestes

La gestion avancée des gestes, y compris sur l’écran éteint

La possibilité de masquer le poinçon avec une bordure virtuelle

Le mode sombre

Le double appui sur le bouton d’alimentation pour ouvrir l’application photo

Des icônes de lancement rapide avec un maintien du capteur d’empreintes digitales

Le mode zen pour déconnecter un peu

L’application Games pour gérer sa bibliothèque de jeux (luminosité, notifications, retour tactile, etc.) Pas d’applications partenaires à foison. Nous avions seulement celle de Netflix, avec la possibilité de la désinstaller.

Abordons enfin la partie sécurité. Les deux solutions de déverrouillage avancé que ce sont la reconnaissance faciale et le lecteur d’empreintes sous la dalle ont fonctionné à merveille du début à la fin sans la nécessité d’un réenregistrement des données. Les patchs de sécurité mériteraient de leur côté une petite mise à jour sachant qu’on parle d’un smartphone très récent. Nous sommes fin août et avons toujours les correctifs de juin.