Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms… Free vole à votre secours partout, un opérateur fait sa révolution musicale

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les Télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

6 août 1991 : le Web est présenté au public

Il y a 30 ans, le web sortait de l’enceinte du CERN (Centre européen pour la recherche nucléaire). Le 6 août 1991, le physicien Tim Berners-Lee présentait sur un newsgroup (alt.hypertext) le concept de son système, basé sur les liens hypertexte, en demandant à ses correspondants d’y contribuer. Sur un serveur FTP, le CERN proposait même un navigateur pour commencer à explorer les premières pages mises en ligne quelques mois plus tôt.

L’idée avait déjà été jugée vague mais prometteuse en 89, et avait conduit à la création du premier site web le 20 décembre 1990. Il ne faudra attendre que deux ans pour que le Web soit placé dans le domaine public.

7 août 2008: Free intervient partout en France

Un grand pas pour dépanner les abonnés. Le 7 août 2008, Free annonce étendre son assistance technique de proximité à l’échelle nationale. En somme, les techniciens itinérants sont déployés dans plus de 70 villes, et sollicités grâce à un système de numéros dédiés à chaque département. Free promettait alors que si l’incident n’avait pas pu être résolu par téléphone, un rendez-vous était directement pris chez le Freenaute concerné.



11 août 2017 : MyCanal passe à la 4K

Une première étape pour les abonnés Freebox TV By Canal amoureux d’ultra haute définition. Les développeurs de l’application myCanal annoncent le 11 août 2017 l’arrivée de la 4K pour certains appareils apple. La liste est plutôt complète, mais il faudra attendre pour une arrivée sur iPhone. Tous les programmes n’étaient pas encore disponibles dans cette définition, mais la saison 3 du Bureau Des Légendes était disponible sur iMac 4K/5K Safari (qualité 4K), iPad Pro et iPad Air 2 (3K), Macbook Pro Safari (3K).

19 août 2007 : Neuf Cegetel propose une offre avec musique illimitée en ligne

Une petite révolution dans la musique en ligne, à l’époque où tout était à ses débuts. Neuf Cegetel préparait le 19 août 2007 une offre permettant pour 29.90€ par mois d’accéder à internet, la télévision et la téléphonie mais permettre aussi à ses abonnés de télécharger sans limite des chansons puisées dans le catalogue d’Univers Music. Si l’idée pouvait ravir, des limites étaient tout de même imposées, notamment avec l’accès pour les abonnés à un seul genre issu du catalogue du géant musical.