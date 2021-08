Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #178

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Nouvelle tendance, regarder les JO et y trouver son futur code WiFi.

Tout plaquer et devenir un code wifi pic.twitter.com/cbkrYhzR5m — Flo (@Flootoutcourt) July 28, 2021

Il y en a qui ont essayé. Ils n’ont pas eu de problème, la preuve en est !

Qui d'autre peux dire qu'il est allé chez @bouyguestelecom avec un t-shirt @FreePro et gagné des bonbons ? pic.twitter.com/GVbpnkC1Ov — MAX • VOAO.CO (@Odrilow) August 6, 2021

Mais pourquoi est-il si méchant ? Horreur et stupeur dans les télécoms.

Quand SFR essaie de créer une certaine intimité avec ses abonnés…