SFR réplique à Bouygues Telecom avec une offre fibre et Adsl à 10 euros

L’opérateur au carré rouge propose une série limitée sur ses offres Internet en fibre optique et ADSL jusqu’au 16 août.

Il semblerait que SFR ait trouvé une réponse à l’offre box dévoilée par Bouygues Telecom hier.

Dans le cadre de l’opération « Mes jours fibre », SFR propose une offre Internet pour 10€ par mois pendant 1 an disponible en fibre optique, THD et ADSL avec engagement de 12 mois. En voici le détail.

Concernant l’offre en fibre optique, l’opérateur met à disposition la SFR box 7 avec un débit max de 500Mb/s tant en téléchargement qu’en envoi. Concernant la téléphonie, les appels sont illimités vers les fixes en France ainsi qu’une centaine de destinations à l’étranger. Côté télévision le décodeur Plus vous permettra l’accès à 160 chaînes et services TV. Ce décodeur est compatible 4K et dispose d’un disque dur permettant 8h d’enregistrement.

Au-delà de la période de promotions, l’abonnement sera facturé 38€ par mois.

Quant à elle, l’offre ADSL est proposé avec la SFR box. Cette dernière offre jusqu’à 20 Mb/s max en téléchargement et 1 Mb/s max en envoi. Les appels sont illimités vers les fixes en France ainsi que plus de 100 destinations à l’étranger. Avec le décodeur évolution il sera également possible d’accéder aux 160 chaînes et services TV. A la fin de l’offre, cet abonnement sera facturé 33€ par mois.

Il est aussi bon de noter que des frais d’ouverture de service à hauteur de 49€ apparaîtront sur la première facture. SFR fait fort et propose une offre triple play avec des caractéristique plus alléchantes pour 10€ comparé à son concurrent Bouygues Télécom. Pour l’opérateur de Martin Bouygues il faudra débourser 15,99€ pour bénéficier du service tv offrant 180 chaînes et 100 heures d’enregistrement.