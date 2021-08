Bouygues Telecom propose sa fibre optique à 10 euros par mois

Bouygues Telecom pratique des promotions sur ses offres fibre optique.

Jusqu’au 15 août 2021, l’offre Bbox Fit est à 9,99 euros par mois pendant 12 mois, avant de passer à 29,99 euros par mois, pendant qu’une offre Série spéciale Bbox est proposée à 15,99 euros par mois pendant 12 mois, avant de passer à 36,99 euros par mois.

Avec l’offre Bbox Fit, on a un accès fibre jusqu’à 300 Mbit/s en réception et jusqu’à 200 Mbit/s en émission. Un service de téléphonie inclut les appels illimités vers les fixes de France et de plus de 110 pays. Avec l’offre Série spéciale Bbox, on dispose d’un accès fibre jusqu’à 500 Mbit/s en réception et jusqu’à 300 Mbit/s en émission. Un service de téléphonie comprend les appels illimités vers les fixes de France et de plus de 110 pays, tandis qu’un service de télévision prévoit plus de 180 chaînes, un enregistrement TV de 100 heures et un décodeur 4K. Dans les deux cas, il y a un engagement d’un an et la location de la box est incluse.

Les deux offres sont accessibles en ADSL avec des tarifs de 9,99 et 15,99 euros la première année. Au-delà des 12 mois, les tarifs passent à 26,99 et 33,99 euros.