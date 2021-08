Test du Oppo A74 5G : notre avis sur ce smartphone 5G disponible à moins de 300 euros chez Free Mobile

L’Oppo A74 5G met en avant une compatibilité réseau dernière génération, un écran fluide, un quadruple capteur photo et une grosse batterie. Nous l’avons testé pendant plusieurs jours et vous livrons aujourd’hui notre avis sur ce smartphone à moins de 300 euros.

Avant de passer au test, voici les principales caractéristiques techniques du Oppo A74 5G qui nous a été prêté par le constructeur et que l’on trouve à 269 euros au comptant dans la boutique Free Mobile. Fiche technique du Oppo A74 5G : Processeur : octa-core jusqu’à 2,0 GHz (chipset Qualcomm Snapdragon 480) Mémoire vive : 6 Go en LPDDR4x Écran : dalle IPS 6,5 pouces avec une définition 2 400 x 1 080 pixels

et un taux de rafraîchissement 90 Hz Audio : son sortant uniquement de la tranche inférieure Stockage : 128 Go en UFS 2.1 (extensible par carte MicroSD, grâce à un slot dédié) Gestion SIM : deux logement Nano-SIM dans un tiroir de la tranche gauche Compatibilité 4G :

support des bandes B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B38/B39/B40/B41/B66 Compatibilité 5G :

support des bandes n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 Quadruple capteur photo au dos :

48 + 8 + 2 Mégapixels (principal + ultra grand-angle 119 degrés + macro + monochrome) Capteur photo à l’avant : 16 Mégapixels dans un poinçon excentré Prise casque 3,5 millimètres : oui (tranche inférieure) Connectique de charge : USB-C (tranche inférieure) Support Wi-Fi : version Wi-Fi 5 Connectivité Bluetooth : version 5.1 NFC : oui Batterie : 5 000 mAh non amovible Recharge filaire : support de la charge 18 Watts (bloc 18 Watts inclus dans la boîte) Recharge sans-fil : non Système d’exploitation : Android 11 avec l’interface Funtouch 11.1 basée sur Android 11 Solutions de déverrouillage : reconnaissance faciale ou lecteur d’empreintes digitales sur la tranche droite Patchs de sécurité installés durant notre test : avril 2021 Dimensions : 162,9 x 74,7 x 8,4 millimètres Poids : 190 grammes DAS tête : 0,922 W/kg

DAS tronc : 1,290 W/kg DAS membres : 2,729 W/kg Un smartphone très salissant Visuellement, l’Oppo A74 5G renvoie une image de produit bien fini, mais ne se démarque pas spécialement. Comme pas mal d’autres, il propose un écran poinçonné pour accueillir le capteur photo frontal, un lecteur d’empreintes au niveau du bouton d’alimentation et un bloc photo dorsal rectangulaire avec plusieurs capteurs. Le menton prononcé rappelle par ailleurs qu’il ne s’agit pas d’un modèle haut de gamme. En main, les bordures latérales plates et douces rendent la préhension agréable. Il y a toutefois ce poids approchant les 200 grammes qui se sent bien dans la main et dans une poche d’un short lors d’un footing, mais qui s’explique par la batterie de bonne capacité à bord. Si la coque n’est pas glissante, elle accroche en revanche admirablement les traces de doigts. Nous avons fini par abandonner l’idée d’avoir un smartphone propre. Maniaques, vous voilà prévenus. Il y a également cette protubérance au dos (le bloc photo) rendant le smartphone instable sur le dos et se faisant sentir en mode paysage lors de la lecture vidéo ou du jeu. Mais ça n’est pas nouveau dans le monde des smartphones, et cela se corrige avec la coque de protection transparente fournie. Écran 90 Hz, mais pas d’AMOLED ni de double haut-parleur stéréo

L’écran de l’Oppo A74 5G offre une bonne diagonale, une bonne définition, une bonne luminosité et une bonne fluidité, mais il fait l’impasse sur la technologie OLED. Ça, c’est sur le papier. À l’usage, cet écran est confortable à utiliser, y compris en extérieur avec un bon soleil. En faisant un petit tour dans les paramètres, il sera possible d’ajuster la chaleur d’affichage et la fréquence d’actualisation de l’écran (60 ou 90 Hz). On pourra même masquer de manière logicielle le poinçon du capteur à selfies à l’aide d’une fausse bordure noire.

Côté son, l’Oppo A74 5G fait l’impasse sur le double haut-parleur stéréo. Le son sort uniquement de la tranche inférieure. Celui-ci est d’ailleurs assez puissant, mais manque un peu de relief.

Vous voulez absolument le mini-jack pour vos appareils audio ? Cela tombe bien puisque la connectique est présente sur ce smartphone, au niveau de la tranche inférieure.

Sans plus, en photo

L’Oppo A74 5G peut fournir des clichés convenables lorsque toutes les conditions sont réunies. Ne comptez en revanche pas trop sur son mode nuit pour faire des miracles, avec surtout de la bouille de pixels comme résultat. Au moins l’appareil n’est-il pas totalement perdu en présence d’une ou plusieurs sources lumineuses, comme nous l’avions vu avec le OnePlus Nord CE 5G. Il fait également l’impasse sur le capteur dédié au zoom, ce qui n’a toutefois rien de surprenant à ce niveau de gamme. L’Oppo A74 5G ne s’en sort pas trop mal avec le mode portrait et permet de s’amuser un (tout petit) peu en macro. Bref, rien de foufou en termes d’expérience.

Ci-dessous, une photo de jour en partant de l’ultra grand-angle pour aller jusqu’au zoom x5 :

Une autre photo de jour :

Deux photos avec du flou d’arrière-plan :

Deux photos avec le mode macro (“Plus/Macro”), avec un léger vent dans le cas de la seconde :

Une photo avec le mode Extra HD (“Plus/Extra HD”) :

Deux photos de nuit, puis leurs versions corrigées par le mode dédié (“Nuit” dans les options en bas) :

Un selfie en intérieur, le soir :

5G et dual-SIM Pour la partie réseau mobile, l’Oppo A74 5G propose deux logements Nano-SIM dédiés. De quoi pouvoir gérer deux numéros depuis le même appareil. Il est compatible avec la 5G et fonctionne sur la bande 700 MHz sur laquelle a beaucoup misé Free. Ci-dessous, des débits en intérieur :

Puis des débits en extérieur :

Pas une bête de course

Avec son chipset Snapdragon 480 associé à 6 Go de RAM LPDDR4x et 128 Go de stockage UFS 2.1, l’Oppo A74 5G n’est pas un bolide au quotidien. Cela se sent au lancement du smartphone, lors de l’installation de grosses applications ou lors du lancement d’un gros jeu. Celui-ci se montre en revanche réactif dans l’interface et la plupart des petites tâches. Il ne laisse par ailleurs aucun souvenir de chauffe désagréable, y compris lors d’une forte sollicitation.

Pour les amateurs de chiffres, voici les vitesses données pour la mémoire interne par l’outil Disk Speed : 191 Mo/s en écriture et 423 Mo/s en lecture. Chose à rappeler : ce stockage interne est extensible grâce à un emplacement MicroSD dédié. Pas besoin de sacrifier le fonctionnement dual-SIM.

Une bonne autonomie, mais une charge un peu longue

La batterie 5 000 mAh assure une autonomie confortable à l’Oppo A74 5G. Cela dépendra évidemment des usages, mais la première journée nous apparaissait une formalité et la seconde journée envisageable. Ci-dessous, un exemple d’utilisation : départ à 19h04 avec 100 % et arrivée le surlendemain à 13h55 avec 12 % : 45 minutes de jeu avec le son du smartphone

35 minutes de streaming audio avec le son du smartphone

2 heures et 40 minutes de streaming audio avec les écouteurs filaires

30 minutes de YouTube avec le son du smartphone

Consultations et alertes Gmail / Twitter / LinledIn

Surf sur Internet

5 appels courts

MMS

Photos

3 téléchargements d’application, dont 2 gros

6 mises à jour d’applications

Tests de débit

Fonctionnement continu de TousAntiCovid On a échappé à la charge 5 et même 10 Watts. Pour autant, il faudra s’armer d’un peu de patience. Deux bonnes heures seront en effet nécessaires pour faire le plein avec la charge 18 Watts supportée et le bloc adéquat fourni. La contrepartie d’une batterie de bonne capacité. Sans surprise, pas de charge sans-fil ici. Ci-dessous, un suivi de charge : 9h46 : 2 %

9h51 : 6 %

9h56 : 12 %

10h01 : 19 %

10h06 : 26 %

10h11 : 32 %

10h16 : 37 %

10h26 : 47 %

10h56 : 74 %

11h18 : 90 %

11h58 : 100 % Une interface logicielle intéressante, mais pas totalement à jour



Avec l’Oppo A74 5G, on a une interface ColorOS 11.1 basée sur Android 11.

Celle-ci propose des fonctions pratiques, comme :

La possibilité d’avoir ou non le tiroir d’applications

L’écran scindé pour le multitâche

La fonction de fenêtre flottante

La fonction de mini-fenêtre

La barre latérale intelligente pour accéder facilement aux outils et applications favoris

La prise en compte des gestes sur l’écran éteint (‘O’ pour l’appareil photo, ‘V’ pour la lampe-torche)

La gestion avancée des mouvements (“Soulever pour activer”, etc.)

Le mode sombre

L’espace de jeux pour gérer la luminosité, les notifications et les performances pour ses jeux

Cette interface n’est pas blindée de logiciels installés dans le cadre de partenariats commerciaux. Nous n’avions ainsi que Facebook et TikTok, avec une possibilité de désinstallation dans les deux cas. Un bon point pour cet Oppo A74 5G.

Concernant enfin la partie sécurité, le lecteur d’empreintes et la reconnaissance ont fonctionné à merveille. Pas d’échec et un atterrissage quasi instantané sur l’écran d’accueil.

C’est en revanche un peu la déception du côté des patchs de sécurité. Nous sommes en août 2021 et nous avons toujours ceux d’avril 2021. Pas possible d’avoir mieux au moment de la rédaction de ce test. On est loin de la cadence constatée chez Samsung, qui déploie les mises à jour de sécurité à tour de bras, et pas seulement sur ses flagships.