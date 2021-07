Concours : Univers Freebox vous permet encore de gagner un smartphone 5G

La 5G est désormais lancée en France, mais vous n’êtes pas encore équipés ? Nous organisons justement un nouveau concours pour tenter de gagner un smartphone compatible. Il s’agit du Vivo Y72 5G dont vous avez pu découvrir le test un peu plus tôt cette semaine et que la marque nous permet de faire gagner à nos fidèles lecteurs. En plus de la 5G, ce smartphone propose un bel écran, une solide autonomie et une interface à jour.

Bref, un smartphone quasi neuf n’attendant qu’un nouveau propriétaire. Vous, peut-être ? Pour participer, c’est relativement simple. Il vous suffit de suivre les comptes Twitter d’Univers Freebox et de Vivo France, et enfin de répondre au tweet de cet article avec le hashtag #JeVeuxGagnerLeVivo5G. Le tirage au sort sera effectué la semaine prochaine. Bonne chance à toutes et à tous !