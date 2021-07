Le saviez-vous ? Les abonnés Freebox peuvent réaliser eux-mêmes un diagnostic de leur connexion Wi-Fi

Vous ne le saviez peut-être pas, mais les abonnés Freebox disposent d’un outil de diagnostic Wi-Fi. Ils peuvent ainsi vérifier le bon paramétrage de leur connexion sans-fil.



Dans le cas d’une connexion Wi-Fi n’apparaissant pas optimale (difficulté de connexion, manque de débit, etc.), les abonnés Freebox ont à leur disposition un outil de diagnostic. Il se trouve au sein de l’application Freebox Connect, disponible gratuitement sur Android via le Play Store et sur iOS via l’App Store. Cela se passe ainsi depuis le smartphone ou la tablette.

Une fois l’application lancée, il faut tapoter sur l’icône “Réseau” dans la partie inférieure de l’écran. De là, vous pourrez alors démarrer la procédure de diagnostic.

Peu de temps après (moins de 10 secondes dans notre cas), l’outil affichera les résultats, en indiquant les paramètres vérifiés (type de protection, visibilité du réseau, largeur de bande et état de fonctionnement) et les ajustements recommandés.