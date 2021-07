Choc des smartphones proposés par Free Mobile : trois modèles à 169 euros, lequel choisir ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose un comparatif des smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile. Il s’agit de vous aider à choisir en fonction de vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Samsung Galaxy A02s, Oppo A53s et Xiaomi Redmi 9T, tous les trois proposés à 169 euros au comptant ou à 4,99 euros par mois dans le cadre de l’offre Free Flex. Le troisième est d’ailleurs fraîchement arrivé dans la boutique de l’opérateur.

L’écran : Xiaomi



Les trois smartphones proposent une dalle IPS et une diagonale aux alentours de 6,5 pouces. Le Xiaomi est en revanche le seul à profiter de la définition Full HD+, quand ses rivaux se contentent de la définition HD+. L’Oppo a quand même quelques arguments à faire valoir : son taux de rafraîchissement 90 Hz et son poinçon plus facile à oublier en vidéo ou en jeu que l’encoche goutte d’eau.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9T (6,53 pouces, FHD+, IPS et encoche goutte d’eau) Oppo A53s (6,5 pouces, HD+, IPS, poinçon et 90 Hz) Samsung Galaxy A02s (6,5 pouces, HD+, IPS et encoche goutte d’eau)

Performances en multimédia : Xiaomi



Le Xiaomi Redmi 9T profite d’un processeur légèrement plus véloce que ses rivaux. Malgré cela, il fait lui aussi l’impasse sur la 5G. Un paramètre à prendre en compte à l’heure du déploiement de cette nouvelle technologie.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9T (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Snapdragon 662 et mémoire vive 4 Go) Oppo A53s (processeur octa-core 1,8 GHz du chipset Snapdragon 460 et mémoire vive 4 Go) Samsung Galaxy A02s (processeur octa-core 1,8 GHz du chipset Snapdragon 450 et mémoire vive 3 Go)

La photo : Xiaomi



Le Xiaomi sort du lot en étant le seul des trois à embarquer un capteur principal de 48 Mégapixels, ainsi qu’un capteur dédié à l’ultra grand-angle. Ses autres capteurs sont des 2 Mégapixels comme chez les rivaux.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9T (48/8/2/2 Mégapixels à l’arrière ; 8 Mégapixels à l’avant) Oppo A53s (13/2/2 Mégapixels à l’arrière ; 8 Mégapixels à l’avant) Samsung Galaxy A02s (13/2/2 Mégapixels à l’arrière ; 5 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie : Xiaomi



Les Oppo A53s et Samsung Galaxy A02s apparaissent plutôt bien lotis avec une batterie dont la capacité 5 000 mAh laisse espérer les 2 jours d’autonomie et une charge 15 ou 18 Watts évitant les charges interminables. Mais Xiaomi va encore plus loin avec une batterie 6 000 mAh. Il propose même un chargeur 22,5 Watts légèrement plus puissant que les 18 Watts supportés. Cela pourra toujours servir à un autre appareil, celui du conjoint et d’un ami par exemple, gérant cette puissance de charge.

Notre classement :

Xiaomi Redmi 9T (6 000 mAh ; charge 18 Watts en USB-C) Oppo A53s (batterie 5 000 mAh ; charge 18 Watts en USB-C) Samsung Galaxy A02s (batterie 5 000 mAh ; charge 15 Watts en USB-C)

Le choix d’Univers Freebox : Xiaomi Redmi 9T

Mieux loti en termes d’écran, de processeur, de photo et de batterie, le Xiaomi Redmi 9T remporte sans mal le match. Il convier toutefois de souligner que la 5G n’est pas au programme. Si vous voulez profiter de cette compatibilité réseau, tout en acquérant votre smartphone auprès de Free Mobile et restant sous la barre des 250 euros, vous pourrez vous tourner vers les Xiaomi Redmi Note 10 5G et Motorola Moto G50 5G.