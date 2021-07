A peine lancée, l’appli Oqee by Free se retrouve sur le podium de l’App Store

Un démarrage en trombe pour l’interface Oqee sur iOs

Free annonçait le lancement de son application Oqee, l’interface TV de la Freebox Pop, sur iPad, iPhone mais aussi sur smartphones Android. Les abonnés Freebox Delta et Pop peuvent ainsi profiter de leurs programmes TV favoris en toute simplicité, n’importe où, simplement en téléchargeant l’application sur le store d’application adéquat, et sans surcoût. A noter pour les utilisateurs Apple, l’application est disponible sur les appareils tournant sous iOS 11 et versions supérieures.

Et cette nouvelle application a réalisé une joli performance durant la fin de la semaine dernière en se plaçant 3ème des apps gratuites dans l’Apple Store, après TikTok , Netflix. Même si elle est redescendue depuis 2 jours, elle semble rencontrer le succès ou tout du moins la curiosité auprès des abonnés Freebox.

Pour ceux qui ne connaissent pas Oqee sur mobile, nous vous présentons en détail cette nouvelle application dans un test dédié.