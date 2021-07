L’Arcep complète son site “Mon réseau mobile” avec de nouvelles données

La carte de couverture mobile créée par l’Arcep présente désormais les résultats des tests de réseau réalisés dans une nouvelle région.

Les habitants de Bourgogne-Franche-Comté ont désormais une meilleure visibilité concernant leur couverture mobile. Le gendarme des télécoms annonce aujourd’hui enrichir son site “mon réseau mobile“, présentant les cartes et différents indicateurs sur la qualité des réseaux en France, avec les données recueillies par la région BFC.

Ces données représentent les résultats de près de 275 000 mesures de débit mobile, affirme l’Arcep. Elle explique que le site pourra désormais recueillir des données de mesure de la qualité de service mobile “des acteurs tiers, parfois à l’initiative de collectivités, permises à la fois par la mise à disposition de ses données en open-data, et par la publication du « kit du régulateur “.

L’autorité explique également avoir intégré à son site, en avril 2020, les premières données de mesures de plusieurs territoires : le Cher, les Hauts-de-France, les Pays de la Loire et l’Auvergne-Rhône-Alpes, puis la Haute-Loire et Grand Paris-Sud sont venus se rajouter à la liste. Pour rappel, il est également possible d’accéder aux données de mesure réalisées sur le réseau SNCF, ainsi que des tests réalisés par Mozark Group.

Pour rappel, l’Arcep a récemment mis à jour sa carte pour donner un aperçu du taux de couverture 4G en France au premier trimestre 2021, et a annoncé en fin d’année 2020 une hausse de la fiabilité de ces cartes à 98% en moyenne, contre 95% auparavant.