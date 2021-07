Shadowz est désormais disponible sur Freebox Pop et mini 4K

Avis aux amateurs d’horreur, de fantastique et de films de genre : la plateforme de SVOD spécialisée Shadowz débarque sur Android TV.

Vous voulez frissonner même pendant les vagues de chaleur ? Shadowz est faite pour vous. Auparavant uniquement accessible sur les Freebox pour les abonnés Prime, le service de SVOD vient de lancer son application sur Android TV. Les abonnés Freebox Pop et mini 4K peuvent ainsi en profiter directement, sans passer par Amazon Channels. C’est également le cas pour les abonnés équipés d’une Apple TV, la plateforme ayant annoncé la disponibilité de son appli sur tvOS.

La plateforme propose ainsi un abonnement à 4.99€, avec une semaine d’essai gratuit pour découvrir votre service, sans engagement. Pour les fans se sachant déjà convaincus, il est également possible d’opter pour un abonnement annuel pour 49€. Il est d’ailleurs possible de vous inscrire directement depuis l’application.

Ce service de “screaming” est spécialisé dans les films d’horreurs et dans le fantastique. Les amateurs de cinéma de genre pourront ainsi y retrouver des films cultes comme la saga Hell Raiser, Battle Royale mais aussi des films un peu plus de niche, et certaines exclusivités. Au total, plus de 300 films sont disponibles, triés sur le volet par des passionnés. Cette plateforme est issue d’une campagne de financement participatif, et soutenue par plusieurs réalisateurs de films de genre comme Christophe Gans (Silent Hill) ou Alexandre Aja.

Si vous avez déjà vos classiques et souhaitez découvrir plus de contenu, vous pouvez également compter sur des listes éditorialisées proposées par des critiques, réalisateurs ou bloggers fans du genre.

Pour les abonnés Freebox Révolution ou doté d’un player Devialet, il faudra encore patienter. La plateforme nous a en effet annoncé être en discussion avec Free pour proposer sa plateforme sur toutes les box de l’opérateur de Xavier Niel. A l’heure actuelle, Shadowz n’a d’accord qu’avec Orange.