Abonnés Freebox avec TV by Canal : les 7 nouvelles chaînes spéciales JO d’Eurosport débarquent sur myCanal

A j-1 de l’ouverture officielle des Jeux Olympiques de Tokyo, Eurosport lance comme prévu 7 chaînes éphémères pour couvrir au mieux les deux semaines de compétition.

En apport d’Eurosport 1 et 2 , les 7 nouveaux canaux thématiques de la chaîne sportive font leur apparition sur myCanal. Numérotés de 3 à 9 dans la rubrique “en direct”, ces derniers diffuseront durant les JO, les sports collectifs, le football, le rugby, le basket, le golf, les sports de raquette mais aussi de combat. De leur côté, les deux chaînes historiques se focaliseront respectivement sur les grands événements et les performances françaises. Pas moins d’une quarantaine de consultants sont de la partie pour animer de leur expertise la compétition.

Au total, Eurosport diffusera 33 sports et 339 épreuves soit près de quatre mille heures de compétition. La chaîne sportive a obtenu les droits de diffusion payants exclusifs des JO 2020 de Tokyo après avoir passé un accord en 2019 avec Canal+ et France Télévisions, qui diffusera lui la compétition en clair. Eurosport détient également les droits TV des JO d’hiver de Pékin 2022 et Paris 2024.

Distribué par Canal+ depuis 2015, Eurosport est disponible dans les offres Canal. Ces nouvelles chaînes éphémères ne sont pour leurs par accessibles directement sur leur box pour abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal et Delta. Le solution pour y accéder, reste pour l’heure myCanal.

Une plateforme accessible aux abonnés Freebox avec TV by Canal

MyCanal est l’application officielle, qui permet aux abonnés Canal/Canal+ de bénéficier de leur offre sur tous les écrans, et aux non abonnés d’accéder aux programmes en clair sur iOS et Android. C’est surtout l’application indispensable pour les Freenautes abonnés à l’offre “TV by Canal” via la Freebox (Delta et Révolution), qui ont accès à toutes les fonctionnalités de myCanal en mobilité, comme les chaînes Canal, les chaînes gratuites de Freebox TV ainsi que le replay. Les abonnés ayant migré vers la Freebox Pop ont également pu profiter de l’option. MyCanal propose également une version Android TV compatible avec la Freebox Mini 4K (découvrez notre test) et sur la Freebox Pop, même si son accès s’avère très restreint.