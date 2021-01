Orange va proposer 11 nouveaux services SVOD à ses abonnés

Plus de contenus pour les abonnés Orange. L’opérateur historique a en effet annoncé la signature pour proposer 11 services de SVOD.

Orange a signé un partenariat avec VOD Factory afin de proposer de nouvelles offres SVOD à ses abonnés. D’après une invitation envoyée à la presse, tous les détails seront donnés lors d’une présentation programmée pour le 4 février à 11h30, à laquelle seront d’ailleurs présents les éditeurs desdits services.

ll sera plus précisément question de 11 services de SVOD, même si seulement 9 noms ont été donnés pour l’instant. Parmi eux, ADN, Benshi, imusic-school, Le Tigre Yoga Play, QueerScreen, SchoolMouv, Shadowz, Spicee et Zone300. Un programme assez large incluant des cours en ligne (collégiens, lycéens, musique et yoga), des documents, des reportages, des programmes jeunesse, des mangas, des films d’horreur, du contenu sur la chasse et la pêche ou du contenu LGBT.

Des services de SVOD auxquels les abonnés Freebox ont pour rappel en partie accès, via Molotov. Les cours SchoolMouv et les documentaires et reportages de Spicee sont en effet disponibles par l’intermédiaire de l’application. Shadowz et Spicee sont en outre accessibles sur l’application Prime Video via le service Amazon Channels