Free dans le top 25 des meilleurs employeurs en France dans le secteur de la tech en 2020

Pour la septième fois, le magazine Capital publie le classement des 500 meilleurs employeurs de France, en partenariat avec le cabinet Statista. Chez les opérateurs, Free est troisième derrière Bouygues et Orange dans le secteur de la tech.

Si 2020 a été compliquée pour tout le monde, y compris les entreprises qui devaient parvenir à s’adapter à la crise sanitaire, lesquelles ont été les meilleurs employeurs durant cette année si particulière ? Le classement de Capital peut donner une idée de l’appréciation de la gestion de la crise d’une entreprise par ses employés.

Publié dans le n°353 de la version papier qui sortira en février prochain, celui-ci repose sur les réponses de 20 000 salariés d’entreprises françaises d’au moins 500 salariés, à deux questions accessibles en ligne. La première concernait le niveau de recommandation (de 1 à 10) pour leur propre entreprise, et la seconde le niveau de recommandation pour les entreprises qu’ils connaissent dans leur propre secteur d’activité.

Et dans son secteur Free est tout de même apprécié par ses salariés puisqu’il occupe la 23e place parmi plusieurs entreprises high tech. Sur le podium, on retrouve donc Google, Microsoft et Dassault Systèmes, suivi par le premier opérateur du classement : Orange occupant la 4e position. Un autre opérateur se trouve devant Free, puisqu’il s’agit de Bouygues Telecom à la 9e place. SFR quant à lui ne se trouve pas dans le classement dévoilé par Capital.