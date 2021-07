iOS 15 nécessitera moins d’espace de stockage pour ses mises à jour

Les installations d’iOS, iPadOS et watchOS sont désormais possibles sur des périphériques disposant de moins de 500 Mo de stockage grâce à leurs dernières versions bêta publiées par Apple.

En effet, les dernières versions bêta pour développeurs iOS 15, iPadOS 15 ainsi que watchOS 8 sont désormais disponibles. Grâce à elle, les systèmes d’exploitations d’Apple pour iPhone, iPad et Apple Watch sont installables sur des appareils dotés de moins de 500 Mo de stockage disponibles.

Apple a annoncé : « Vous pouvez maintenant mettre à jour votre appareil en utilisant la fonction de mise à jour logicielle si moins de 500 Mo de stockage sont disponibles. »

Cela servira surtout à certains modèles manquant de mémoire comme pour des anciens iPhone embarquant seulement 16 Go de stockage ou certaines Apple Watch dotées de seulement 8 Go de mémoire interne par exemple. L’installation d’iOS 15 pourra être faite sur l’iPhone 6S et sur les modèles ultérieurs.

Pas encore disponible pour tous, la firme de Cupertino dévoilera probablement iOS 15, iPadOS 15 et watchOS 8 pour la rentrée.

Pour les plus impatients, il est possible de s’inscrire au programme bêta afin de pouvoir tester ces versions en avant-première.

Source : 9To5Mac