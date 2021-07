Ayant “pété les plombs” après 15 jours sans connexion Internet, un abonné SFR écope d’une peine de prison

15 jours de trop pour cet abonné, qui est allé jusqu’à proférer des menaces de mort à l’encontre de salariés de l’opérateur au carré rouge. La justice l’a condamné à une peine de prison.

Le 11 mars dernier, un sexagénaire débarque dans une boutique SFR au centre-ville de Grenoble, dans le département de l’Isère. Cela fait 15 jours qu’il est privé de connexion à Internet et qu’il tente de joindre le service client. Celui-ci espère bien trouver une solution.

Sauf que l’homme de 67 ans habitant à Saint-Martin-D’Hères est renvoyé vers le service client par une salariée. De quoi le faire sortir de ses gonds et s’en prendre violemment aux salariés de la boutique. “Je vais tous vous tuer bande d’Arabes”, a-t-il en effet lâché en brandissant un couteau.

Interpelé par les forces de l’ordre et placé en garde à vue, l’homme a été condamné ce mercredi 7 juillet à six mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Grenoble pour menaces de mort à caractère raciste. Le prévenu a aussi écopé d’une amende et d’une interdiction de port d’arme pendant 5 ans.

Disant prendre l’affaire “très au sérieux”, la juge estime qu’il y a trop d’agressions de ce genre et a voulu produire un “électrochoc” chez le sexagénaire, en rappelant qu’il encourait jusqu’à 6 ans d’emprisonnement pour les faits reprochés.

De son côté, l’ex-abonné SFR (il a changé d’opérateur depuis) explique que le problème lui a fait “péter les plombs” et que son couteau n’était autre que celui lui servant “pour son casse-croûte”. “J’ai cru qu’ils allaient me sauter dessus”, s’est par ailleurs justifié le sexagénaire au casier judiciaire vierge.

Source : Actu.fr