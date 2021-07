Choc des smartphones chez Free Mobile : Xiaomi Redmi Note 9 ou Nokia 5.4 ?

Suite à l’arrivée d’un nouveau modèle pour les petits budgets, la boutique Free Mobile propose actuellement deux smartphones Android à 199 euros. Lequel choisir ?

Avec le choc des smartphones, Univers Freebox vous propose des comparatifs entre les smartphones vendus à tarifs équivalents via la boutique de Free Mobile, au gré des nouvelles disponibilités et des mouvements de prix. Il s’agit de vous aider à choisir selon vos attentes. Aujourd’hui, nous opposons les Xiaomi Redmi Note 9 et Nokia 5.4, deux modèles 4G à 199 euros. Notez d’ailleurs qu’ils sont disponibles en plusieurs fois sans frais.

L’écran : Xiaomi



On a une dalle IPS et un poinçon excentré dans les deux cas, avec une diagonale sensiblement équivalente. Là où le Xiaomi Redmi Note 9 distance le Nokia 5.4, c’est au chapitre de la définition. Il propose la Full HD+, quand le rival se contente de la HD+.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 (6,53 pouces, IPS, FHD+ et poinçon excentré) Nokia 5.4 (6,39 pouces, IPS, HD+ et poinçon excentré)

Performances : Nokia



Les deux smartphones embarquent des plates-formes avec un processeur octa-core 2,0 GHz et un support de la 4G, l’une signée MediaTek et l’autre signée Qualcomm. Le Nokia 5.4 offre un peu plus de mémoire vive, ce qui n’est jamais un luxe en multitâche.

Notre classement :

Nokia 5.4 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset Snapdragon 662 avec 4 Go de RAM) Xiaomi Redmi Note 9 (processeur octa-core 2,0 GHz du chipset MediaTek Helio G85 avec 3 Go de RAM)

La photo : ex æquo



Un peu plus de définition en ultra grand-angle pour le Xiaomi et un peu plus en selfies pour le Nokia, mais un capteur photo principal 48 Mégapixels dans les deux cas et un recours aux capteurs 2 Mégapixels pour gonfler la fiche technique dans les deux cas. À ce niveau de gamme, on peut espérer quelque chose de convenable dans de bonnes conditions de luminosité, mais rien d’exceptionnel non plus.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 (48/8/2/2 Mégapixels, 13 Mégapixels à l’avant) Nokia 5.4 (48/5/2/2 Mégapixels au dos, 16 Mégapixels à l’avant)

L’autonomie et la charge :



Sur l’aspect batterie et charge, Xiaomi remporte facilement la manche avec une batterie de plus grosse capacité et une charge presque deux fois plus puissante. Le constructeur fournit même un chargeur plus puissant que nécessaire dans la boîte (22,5 Watts). Dans les deux cas, la capacité de batterie promet de passer la journée sans un détour par la case secteur.

Notre classement :

Xiaomi Redmi Note 9 (batterie 5 020 mAh et charge 18 Watts en filaire) Nokia 5.4 (batterie 4 000 mAh et charge 10 Watts en filaire)

Le choix d’Univers Freebox : Xiaomi Redmi Note 9



Le Xiaomi Redmi Note 9 ne promet pas beaucoup plus que le Nokia 5.4 pour la partie photo. La faute à des capteurs 2 Mégapixels venant simplement gonfler la fiche technique. Il offre en revanche un écran mieux défini, une batterie de plus grosse capacité et une charge plus performante. C’est donc vers lui que nous nous tournerions. Pour vous faire une idée, rappelons que nous avons réalisé un test de ce smartphone.