Orange, premier opérateur télécom à entrer au capital de Médiamétrie

Orange place ses pions et rejoint le capital du leader des mesures d’audience médias en France.

Une première pour un opérateur télécom. Orange prend ainsi aujourd’hui une participation de 2,44% dans le capital de Médiamétrie, suite à la cession d’une partie des actions de l’Union Des Marques.

Pour rappel, le capital de cette entreprise mesurant et analysant les comportements du public et les tendances du marché est détenu pà 65% par les médias et 35% par les annonceurs et leur conseil Agences Medias.

“Les modalités de l’entrée d’Orange au capital de l’entreprise maintiennent cet équilibre” affirme Médiamétrie.

Cette entrée au capital d’Orange réjouit le Directeur Général de l’Union Des Marques, estimant qu’elle permettra de renforcer la voix des marques sur l’évolution des mesures d’audience.

Qu’apporte Orange à Médiamétrie ?

L’opérateur de Stéphane Richard aura ainsi son mot à dire sur les différents critères d’évaluations utilisés par Médiamétrie, notamment dans un contexte où les offres de contenus évoluent énormément, ainsi que les usages.

Il sera représenté par Michel Jumeau, le directeur exécutif adjoint de l’opérateur. Ce dernier affirme ainsi qu’Orange s’inscrit comme “partenaire stratégique de l’écosystème publicitaire TV et Digital dans le prolongement de son engagement dans la TV adressée”.

L’opérateur historique a en effet lancé plusieurs accords pour de la publicité segmentée, notamment avec les groupes M6 et France Télévisions.

Orange entend ainsi participer aux discussions sur les orientations stratégiques de Médiamétrie, pour permettre des mesures d’audience “innovantes, souveraines et respectueuses des individus, au service de l’écosystème média et publicitaire”.