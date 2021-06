Free Mobile : prêts à faire la grand saut dans la 5G, les habitants devront se contenter pour la première fois de la 4G

Free est le bienvenu dans une commune. L’opérateur aurait toutefois, aux yeux de certains, pu venir les bras plus chargés. Avec la 5G, par exemple.

Free a manifesté son intention d’installer une antenne-relais à La Ferté-Bernard, commune d’environ 9 000 habitants du département de la Sarthe, en région Pays de la Loire. L’équipement doit plus précisément en rejoindre d’autres sur le château d’eau, au 13 rue de Châteaudun, où sont déjà présents Bouygues, Orange et SFR. Réuni ce lundi 28 juin, le conseil municipal a donné son feu vert à l’unanimité. Le bail a été signé pour une durée de 12 ans et rapportera chaque année 8 000 euros à la commune.

Didier Reveau, le maire, se félicite de l’issue. “Ce type d’installation est plein d’intérêts contradictoires entre les besoins des usagers et le lieu de l’implantation. On voit un peu partout que cela peut poser problème. Là, au moins, il y a déjà des antennes sur le château d’eau”, explique-t-il.

Il y a toutefois un mais. “C’est dommage”, déplore Christophe Bisi, l’un des conseillers municipaux. “On voit partout l’implantation d’antennes 5G. On aurait pu profiter de cette nouvelle installation pour proposer ce service aux Fertois, et nous on est encore à la 3G ?”, se questionne-t-il. Dans le cadre de ce projet, l’opérateur ne s’est en effet engagé que pour le développement de la 3G et de la 4G.

Source : Ouest France