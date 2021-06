Free Mobile : un pylône dont l’utilité a récemment été démontrée

Un pylône Free Mobile qui ne sera pas de trop pour cette commune. D’autant plus qu’il pourra servir aux clients d’un autre opérateur.

À Saint-Rémy-Boscrocourt, la crise sanitaire a mis en lumière un problème. “Avec le télétravail, on s’est encore plus rendu compte des problèmes de lenteur”, relate en effet Martine Douay, maire de cette commune de 800 âmes du département de Seine-Maritime, en Normandie. Autant dire que la proposition de Free, d’installer un pylône de téléphonie mobile, a été relativement bien accueillie. Le projet a été validé en mai, lors du dernier conseil municipal. L’opérateur a signé pour un bail de 12 ans avec un loyer annuel de 3 000 euros.

Quant au pylône, il sera installé au stade municipal, où une surface 67 m² lui a été allouée, mesurera 40 mètres de haut et servira pour la couverture 3G, 4G et 5G de Free, mais pas seulement. “Free nous a contactés pour proposer l’installation. Ils sont porteurs du projet, mais l’antenne pourra aussi être utilisée par les clients d’Orange”, souligne en effet Martine Douay. L’édile y voit un atout non négligeable, sachant que la commune ne sera pas couverte en fibre optique avant quelques années. “Ce sera un petit plus en attendant la fibre, qui est prévue pour 2024”, explique-t-elle. Anticipant un problème récurrent lors de l’installation d’antennes, Martine Douay assure enfin que “l’installation au stade aura très peu d’impact sur les habitants et une étude sera faite au niveau des ondes avant et après l’installation”. Le grand public peut, par ailleurs, consulter le dossier en maire.

Source : Actu.fr