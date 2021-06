Smartphones : les OnePlus Nord CE 5G et Realme GT en France, les Samsung Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 en fuite

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au menu : l’arrivée de nouveaux modèles OnePlus et Realme en France et l’apparition de prochains modèles signés Samsung.

Cette semaine, Realme a lancé son porte-étendard en France. Baptisée Realme GT, Il coûte 449 euros en version 8/128 Go et 599 euros en version 12/256 Go. Côté caractéristiques, il propose le chipset Snapdragon 888, un écran AMOLED 6,43 pouces FHD+ 120 Hz, un capteur photo 64 Mégapixels à l’arrière, un capteur photo 16 Mégapixels à l’avant, une batterie 4 500 mAh et une charge filaire en 65 Watts. Vous pouvez d’ailleurs en retrouver notre test complet.

Également arrivé sur les étals ces derniers jours, il y a le OnePlus Nord CE 5G. Des configurations 8/128 et 12/256 Go s’affichent à 329 et 399 euros respectivement. La fiche technique indique un chipset Snapdragon 750G, un écran AMOLED 6,43 pouces FHD+ 90 Hz, un capteur photo 64 Mégapixels au dos, un capteur photo 16 Mégapixels à l’avant dans un poinçon et une batterie 4 500 mAh rechargeable en 30 Watts. Vous aurez droit à notre test lundi qui vient.

Les prochains smartphones pliables de Samsung ont fait l’objet de nouvelles fuites. Le leaker Evan Blass sur Twitter a en effet publié deux visuels. Le premier montre les deux smartphones côte à côte avec leurs noms commerciaux, à savoir Galaxy Z Fold3 (pour le smartphone permettant de basculer entre smartphone et tablette) et Galaxy Z Flip3 (pour le modèle se pliant à la manière des vieux mobiles à clapet). Le second visuel révèle un stylet pour accompagner le Galaxy Z Fold3, un accessoire d’ailleurs dédié. D’où l’inscription “Fold Edition” gravée sur le corps du stylet.