Freebox Révolution et Delta : la chaîne TV Festival revient en juillet

Dans les startings-blocks, Le Festival de Cannes disposera une nouvelle fois de sa chaîne TV officielle.

Après une année blanche pandémie oblige, le Festival de Cannes revient le mois prochain pour une 74e édition. Comme chaque année, l’événement ultra-médiatisé disposera de sa chaîne éphémère “TV Festival”. Editée par CANAL+ et coproduite par la filiale de Vivendi elle-même aux côtés d’Orange et le Festival de Cannes, celle-ci ouvrira son antenne pendant toute la durée des festivités, du 6 au 17 juillet. Au programme, la couverture en direct de la montée des marches et d’autres images officielles de l’événement comme les photo calls, les conférences de presse, des interviews, et toute l’actualité du Festival.

Comme chaque année, TV Festival sera disponible sur les offres Canal et la TV d’Orange (canal 29). Comme chaque année, elle devrait ainsi également débarquer sur Freebox TV, pour les abonnés Freebox Révolution avec TV by Canal, mais aussi pour les abonnés Freebox Delta ainsi que les abonnés au bouquet Famille by Canal. Habituellement, la diffusion se déroule sur le canal 158. Il faudra attendre le jour-j pour en avoir le coeur net.