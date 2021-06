Free fait revivre son application officielle d’assistance sur iOS

Après Android, c’est au tour de l’application Free Assistance sous iOS de renaître de ses cendres.

Délaissée voire abandonnée depuis 2015, l’application officielle Free Assistance est remise en selle par l’opérateur sur iOS. Développée pour permet aux abonnés Free d’accéder facilement à l’assistance en ligne Free et en visio pour leur offre Freebox et mobile, celle-ci vient de se refaire une beauté comme sur Android la semaine dernière et s’adapte à la nouvelle identité visuelle de Free (Espace abonné, site etc). Estampillée 2.0, cette nouvelle version intègrre un nouveau design et se montre résolument plus ergonomique en simplifiant l’accès aux informations relatives aux Free Mobile et Freebox ( mises à jour serveur et player).

Une barre présentant les différentes rubriques fait son apparition sur le bord inférieur de l’écran. Dans la section “réglages”, il est également d’activer des notifications sur votre smartphone.