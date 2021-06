L’application Free Assistance se refait enfin une beauté sur Android

Elle semblait abandonnée, après plus de 5 ans sans update, Free a décidé de remettre à neuf son application d’assistance sur l’OS de Google.

Du nouveau sur une application bien utile. Privée de mise à jour depuis 2015, l’application permettant aux Freenautes d’accéder facilement à l’assistance Free s’est refaite une beauté. Sur Android, Free Assistance propose désormais un tout nouveau design avec sa version 2.0, proposant plus d’ergonomie et simplifiant l’accès aux informations relatives à la Freebox et à Free Mobile. Tout en permettant toujours de contacter l’assistance.

Concrètement, le design est résolument plus moderne et adapté à la nouvelle identité visuelle de Free, plus épurée. Exit la page d’accueil avec un choix entre les actualités et les pages d’assistance, cette fois une barre d’option est intégrée sur le bord inférieur de votre écran pour naviguer entre la section Freebox, Free Mobile, actualités ou bien l’option de contacter les services de l’opérateur, de quoi naviguer bien plus simplement entre les différentes possibilités. A noter également, dans la section “réglages”, la possibilité d’activer des notifications sur votre smartphone. En attendant une refonte sur les iPhone également…