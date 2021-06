À travers une vidéo, Orange vous emmène dans les coulisses techniques du Tour de France

Fin 2020, Orange avait indiqué rempiler pour le Tour de France avec une édition 2021 sous le signe de la 5G. L’opérateur historique a d’ailleurs publié une vidéo où il nous plonge dans les coulisses de l’événement sportif, auquel il contribue depuis plus de 20 ans en tant que partenaire.

Place aux chiffres pour illustrer la contribution d’Orange. Le Tour de France, c’est ainsi 13 tonnes de matériel, 450 techniciens et superviseurs en back-office, 70 experts et techniciens mobilisés sur chaque étape. Des solutions sur mesure sont également déployées pour assurer la diffusion des images au monde entier, dont 6 réseaux Wi-Fi sur support Full Gigabit Ethernet en zone d’arrivée et pour la salle de presse, 250 points intermédiaires avec des connexions haut débit tout au long des étapes, un système de visioconférence en Ultra HD 4K pour la réalisation des interviews à distance par les journalistes, un système de vidéo-surveillance avec 7 caméras HD infrarouge pour la sécurité de l’événement et des systèmes 4G/Wi-Fi embarqués dans les voitures de l’organisation et des journalistes. Si 54 relais mobiles temporaires sont déployés en 3G, 4G et 5G, Orange profite de la Grande Boucle pour muscler ses réseaux mobiles avec 9 relais mobiles en 4G et 5G qui seront installés de manière définitive. Sans compter les 225 communes se trouvant sur le tracé connectées à la fibre avec Orange.

Orange avait indiqué, en décembre 2020, remplier pour quatre ans avec ASO, l’organisateur du Tour de France, troisième compétition sportive la plus suivie au monde dont il est partenaire depuis deux décennies. Une vraie vitrine permettant au teleco de montrer son savoir-faire.