Orange rempile pour le Tour de France, l’édition 2021 se fera avec la 5G

Petit coup de pédale d’Orange pour passer à la vitesse supérieure lors de l’édition 2021 du Tour de France. La Grande Boucle va en effet profiter de la 5G pour rayonner à travers le monde.

Plus de 21 ans que ça dure, et c’est pas fini comme dirait un opérateur concurrent. Orange vient en effet de rempiler pour quatre ans avec ASO, l’organisateur du Tour de France, troisième compétition sportive la plus suivie au monde.

Chaque année, c’est l’occasion pour les deux partenaires de “concevoir et déployer des dispositifs technologiques de télécommunication innovants et responsables sur l’ensemble du tracé de la Grande Boucle”. L’édition 2021 du Tour de France sera ainsi l’occasion d’utiliser la 5G, nouvelle génération de téléphonie mobile pour laquelle l’opérateur historique a récemment ouvert les vannes. 2004 et 2012 avaient été respectivement marquées par l’arrivée de la 3G et de la 4G sur le tracé de la course.

Comme les précédents, le Tour de France 2021 offrira l’opportunité d’améliorer la couverture réseau (4G et 5G, mais aussi fibre optique) des villes et villages sur le tracé. En 2021, 9 régions et 38 départements seront d’ailleurs traversés. “Du Grand Départ breton, au Tourmalet, en passant par le Mont Ventoux, et la mythique arrivée sur les Champs-Élysées, cette 108e édition promet toujours autant de spectacle et d’émotions, garanties par un dispositif technologique proposé par Orange”, annonce l’opérateur. Et de présenter l’événement comme “la plus belle des vitrines pour notre patrimoine naturel et culturel, mais aussi pour notre savoir-faire technologique”.