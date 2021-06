Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #173

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

On s’en souvient ! Le maire écolo de Grenoble se tire une balle dans le pied mais rien ne dit qu’il dispose aujourd’hui d’un smartphone 5G.

De les méchants vont utiliser la 5G pour regarder du porno dans l'ascenseur

à regarder un match de foot en direct sur l'autoroute. pic.twitter.com/ylBgeusg5X — Michel 🚲🚴🐘 💉 (@GaranceAmarante) June 16, 2021

Un doigt d’honneur grâce à la bande 700 MHz, qui l’eût cru !

Ce graphique il est magique ! Pour un peu on pourrait croire que @freemobile fait un doigt d'honneur à ses concurrents sur la 5G. 😂 pic.twitter.com/Wd8Bwm1uML — 🐄 VacheGTI© Officiel ツ (@vachegti) June 18, 2021

Loupé, Bouygues Telecom a tenté de faire les yeux doux à ses abonnés mais trop tard, le match Allemagne-France à l’Euro s’est déroulé la veille !

Oups, merci pour l'alerte ! On était tellement impatient de suivre le match qu'on a oublié d'appuyer sur le bouton "envoyer" 🙈

Promis, on sera à l'heure pour le prochain. Allez la France ! 🇫🇷🙌 Nicolas — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) June 16, 2021

La 5G aux USA, on en rêve ici !

Prix cassés à “vie” ? Sosh joue avec les mots et ne lâche pas le morceau.

Je pose ça là 😉 pic.twitter.com/7dWrEO1d4A — MAX • VOAO.CO (@Odrilow) June 14, 2021

Quand ils voient la 5G partout! Même dans le sucre.

Alors “le” ou “la” WiFi ?