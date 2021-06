Free lance une nouvelle télécommande pour sa Freebox Pop, découvrez-la

Moins d’un an après avoir commercialisé la Freebox Pop, Free propose une nouvelle télécommande à ses nouveaux abonnés. Deux boutons font leur apparition pour un accès direct à Disney+ et Canal+.

Simple et ergonomique, la télécommande de la Freebox Pop évolue. Certains nouveaux abonnés découvrent actuellement une nouvelle version dans leur colis permettant d’accéder encore plus rapidement à leurs services préférés. Si jusqu’à présent celle-ci était dotée d’un bouton Netflix et Prime Video, la nouvelle télécommande s’enrichit de deux nouvelles touches. La première permet d’accéder directement à Disney+ et la seconde à Canal + (myCanal ou Canal+ Séries) selon l’offre activée.

Free devrait ainsi prochainement permettre à ses abonnés actuels d’en bénéficier en cas d’échange de télécommande défectueuse ou à l’achat dans la boutique d’accessoires depuis l’espace abonné. Pour l’heure, seule la télécommande d’origine est affichée à 19,99€.