Abonnés Freebox Delta : c’est parti pour l’Amazon Prime Day

Dès maintenant et jusqu’au 22 juin, Amazon propose son Prime Day, des millions d’offres à prix réduit sont à portée de clics.

Top départ de la fête annuelle des achats du groupe de Jeff Bezos. Comme les années précédentes et cette fois une semaine avant les soldes, les abonnés à Amazon Prime comme par exemple les clients Freebox Delta peuvent bénéficier de réductions intéressantes sur une kyrielle de produits tech comme des écouteurs sans fil, des téléviseurs 4K de toutes tailles et de tous types d’appareils comme des enceintes, smartphones (iPhone, Samsung Galaxy, Redmi, Oppo), tablettes, notebook, Dongle (Fire Stick), objets connectés, caméra, souris, claviers, solutions de stockage, disques durs ou encore pico projecteurs.

Cette année, Amazon présente des millions d’offres de grandes marques et plus d’un million d’offres de petites et moyennes entreprises. Le groupe a investi plus de 100 millions de dollars pour aider les petites entreprises pendant le Prime Day, et les membres Prime ont pu bénéficier d’un crédit de 10 euros à utiliser pendant ces deux jours s’ils ont dépensé 10 euros dans « certaines petites entreprises » sur Amazon du 7 au 20 juin. Tout au long de l’événement, le groupe met également en avant les offres sur Amazon Live, une plateforme de streaming sur laquelle les marques et les créateurs affichent divers produits vendus sur le site du géant américain. L’objectif est de fidéliser les 200 millions d’abonnés Amazon Prime.

Des offres sur des services accessibles via l’abonnement Prime sont également disponibles comme 50% de remise un premier abonnement Twitch, ou encore Audible à 1€ pendant 6 mois. “Des avantages en matière de divertissement et d’exclusivités inédites” sur également proposées sur Prime Video, Amazon Music et Prime Gaming.