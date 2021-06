Free lance à destination de tous ses abonnés Freebox son assistance sur Whatsapp

En phase d’expérimentation depuis plusieurs mois, l’assistance Free via Whatsapp est désormais disponible pour tous les abonnés Freebox.

Après Face to Free, le chatbot Free Mobile, Facebook, Twitter ou le 3244, l’opérateur de Xavier Niel généralise un nouveau canal d’assistance. Si seuls certains clients avaient la possibilité au cours d’une période de test, de faire part aux équipes Free via Whatsapp de tout dysfonctionnement sur leur box ou leur ligne, la fonctionnalité est désormais accessible à tous les abonnés Freebox. Pour y accéder, il suffit de se rendre sur l’Espace abonné dans la rubrique “Mon assistance” et de cliquer en bas de page sur l’icône de la célèbre messagerie instantanée aux 20 millions d’utilisateurs en France, ou de se rendre sur la page “nous contacter” du site de l’opérateur en rentrant ses identifiants.

Pour l’heure, il semblerait que les abonnés Free Mobile n’y aient pas encore accès. Le point fort de ce nouvel canal de discussion est la proximité. Le suivi de dossier est ainsi facilité puisque le Freenaute reste en contact avec le même FreeHelper durant 72h, évitant de devoir répéter son problème à chaque prise de contact. WhatsApp permet également de nouvelles fonctionnalités, facilitant l’échange entre le conseiller et l’abonné : envoi de gifs, vidéos, notes vocales mais aussi transmission de tutos provenant de la chaîne YouTube de l’opérateur par exemple.