Free annonce faire gagner un iPhone 12 pour la fête des pères mais c’est à eux de jouer le jeu

A vos pères, prêts, partez !

Après avoir fait gagner un iPhone 12 mini Mauve à celui qui raconterait sa meilleure anecdote liant mamans et technologie lors de la fête des mères, Free récidive aujourd’hui avec les pères. “Votre papa c’est le meilleur et c’est le + fort, ok… Mais est-il toujours vraiment dans le game !? Pour la fête des pères, on vous propose de lui envoyer ce message et de nous screener sa réponse en commentaire”, annonce ce matin l’opérateur sur Twitter. Un iPhone 12 est à gagner pour qui aura le paternel le plus drôle.