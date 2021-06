Totalement fibrés : des nouveautés sympas pour les abonnés Freebox, Amazon et la Ligue 1 une bonne ou une mauvaise idée ?

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Pour cette nouvelle émission nous revenons sur less nouveaux service de SVOD (Sybel et Zone300) sur les Freebox mais également sur le nouvel accord de distribution entre Free et TF1 et les services à valeurs ajoutés en découlant. C’est aussi l’occasion de débattre dans le Free Fight sur le choix d’Amazon pour la Ligue 1 et des possibles offres à venir. Nous abordons aussi toute l’actualité de Free et de télécoms en vous proposant nos rubriques habituelles : le up and down, l’instant test, etc.

Une erreur s’est glissée dans la vidéo, il s’agit de 14 jours offerts pour Kitchen mania dans Prime Video.