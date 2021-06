42 et Hectar: les deux écoles lancées par Xavier Niel s’associent pour former à l’IA dans le domaine de l’agriculture

L’école lancée par Xavier Niel se fixe un nouveau défi : sensibiliser ses étudiants aux usages des technologies dans le secteur agricole.

42 et Hectar font équipe. Le nouveau projet d’école d’agriculture de Xavier Niel accueillera dès la rentrée 2021 une première promotion de trente étudiants pour un programme de formation autour de l’intelligence artificielle dans le monde agricole.

A travers ce programme nommé Agritech IA, les apprentis codeurs seront ainsi hébergés sur le campus et plongé au sein d’un écosystème agricole et entrepreneurial pour une durée de 9 à 12 mois. Au programme, en partenariat avec des entreprises : le développement de compétences techniques en traitement de des données et IA pour pour répondre au contexte et surtout aux besoins du monde agricole. L’apprentissage se sépare en 4 projets spécifiques.

Smag, un éditeur de logiciels agricoles, et d’autres entreprises abordera le thème “grandes cultures et assolement”. Les apprentis-codeurs étudieront ainsi le traitement algorithmique, le machine learning et la visualisation afin de préparer un plan d’assolement pluriannuel pour de meilleures cultures. Le deuxième projet est lancé avec PopFarm, qui développe des modules de fermes verticales connectées et porte sur l’utilisation du machine learning basé sur des données historiques ou en temps réel. Ensuite, les étudiants travailleront au développement de serres verticales et ergonomiques ainsi qu’à la récupération des datas pour une optimisation de la culture, le tout chapeauté par MyFood, concepteur de serres connectées. Enfin, des expérimentations autour de robots de désherbage devront être menées par les étudiants.

Hectar veut devenir la plus grande école d’agriculture au monde

Hectar est le nouveau projet du fondateur de Free, après s’être attaqué aux télécoms, à l’audiovisuel puis même à la distribution de biens de consommation durables. Réparti sur plus de 600 hectares, l’établissement agricole accueillera d’ici septembre prochain sa première promotion. Au total, 2000 étudiants seront formés chaque années aux métiers agricoles et à la reprise d’exploitation. A l’instar de l’école 42, la formation sera gratuite et ouverte à tous.

A la tête d’Hectar, officiera Audrey Bourolleau, ancienne conseillère agriculture d’Emmanuel Macron à l’Elysée. Cette école serait opérée par une structure créée à cet effet “S4H”. Cette dernière est détenue à 51% par la directrice et à 49% par NJJ Exclusive, la société personnelle de Xavier Niel. Après les codeurs, le fondateur de Station F va faire pousser des agriculteurs.

Source : Le Monde informatique