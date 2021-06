Freebox TV : clap de fin pour la chaîne Non Stop People

Après plus de 8 ans d’existence, Non Stop People va disparaître des écrans. Les raisons sont économiques.

C’est la fin de l’aventure pour Non Stop People. Lancée en chaîne d’information en Europe consacrée à l’actualité des célébrités, incarnée notamment par Jean-Marc Morandini, va s’arrêter en septembre 2021, révèlent nos confrères de Puremédias. Canal+ a décidé de retirer la chaîne de ses offres et évoque des raisons économiques.

Editée par Banijay dont Vivendi la maison-mère de Canal+ est actionnaire, Non Stop People est disponible en linéaire et en replay dans les offres Canal, sur MyCanal ainsi que sur les Freebox avec TV by Canal (canal 86). Ses émissions quotidiennes en direct comme Le Good Morning People, Morandini Live, Non Stop Info, Le Debrief et Non Stop Soir vont donc vivre leur dernier été.