Mi TV P1 : Xiaomi présente sa nouvelle smart TV d’entrée de gamme

Avec la nouvelle Mi TV P1, Xiaomi propose une nouvelle smart TV 4K abordable dotée de fonctionnalités haut de gamme.

Xiaomi a commercialisé sa Mi TV Q1 au printemps dernier, la marque revient désormais sur l’entrée de gamme avec sa Mi TV P1. Plus abordable, elle bénéficie de quelques fonctionnalités premium malgré son prix.

La Mi TV P1 est une télévision LED 4K UHD (3840 x 2160) disponible en quatre diagonales différentes à savoir : 32’’, 43’’, 50’’, et enfin 53’’. Compatible avec les technologies HDR10+ et MEMC, ce modèle utilise Android TV comme système d’exploitation et intègre deux assistants vocaux, Google Assistant ainsi qu’Alexa du géant Amazon. Cerise sur le gâteau, la télécommande embarque un micro afin de pouvoir commander les assistants à la voix, excepté pour le modèle 32 pouces, un petit plus très appréciable sur un téléviseur d’entrée de gamme.

Du côté des prix, la Mi TV P1 est disponible sur le site officiel de la marque à partir de 299 euros pour la version 32’’, 499 euros pour le modèle 43 pouces, et enfin 699 euros pour 55 pouces de diagonale.