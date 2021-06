Découvrez le démontage total du Player Devialet de la Freebox Delta

Le Player Devialet de la Freebox Delta mis à nu

Vous avez toujours voulu voir l’intérieur d’un Player Delta Devialet sans avoir osé le démonter ? Christophe, un freenaute, l’a fait pour vous et vient de publier la vidéo sur YouTube. Il est ainsi possible de découvrir la carte mère, le processeur ou encore le système de son. Rappelons que le Player de la Freebox Delta embarque six haut-parleurs, dont trois signés Devialet pour assurer spécifiquement la restitution des basses. Pour qui a déjà testé l’appareil à fort volume, voire à fond, le résultat est particulièrement convainquant, avec des basses bien présentes, loin de faire figuration.

Un autre abonné avait démonté son Player pour voir les haut-parleurs à l’œuvre et partagé une vidéo sur YouTube. L’occasion de voir comment les haut-parleurs se démènent pour vous offrir un son riche en basses. Le haut-parleur filmé, l’un des trois signés Devialet, bouge tellement qu’il semble se dédoubler. On a même l’impression qu’il va s’extraire de son emplacement. Bref, ça s’agite pas mal à l’intérieur.