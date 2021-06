Freebox Pop et mini 4K : l’application pour regarder gratuitement les épisodes de Pokémon

Univers Freebox vous emmène à la découverte de TV Pokémon, une application permettant de regarder gratuitement les épisodes de la célèbre série animée japonaise.

La Pokémon Company propose l’application TV Pokémon sur les dispositifs Android TV, et par extension sur les players Freebox Pop et mini 4K. Disponible gratuitement, celle-ci permet de suivre les aventures de Sacha, Pikachu et leurs amis. Aujourd’hui, Univers Freebox vous propose un petit tour du propriétaire pour découvrir l’interface et les contenus.

Télécharger TV Pokémon depuis le Play Store

Pour commencer, il faut se rendre sur le Play Store de Google pour récupérer l’application TV Pokémon. Elle pèse moins de 30 Mo. Récente, la dernière mise à jour remonte au 9 mars 2021.

Un accès sans connexion

Au lancement, l’application propose pour commencer de gérer ses paramètres de confidentialité.

Vient ensuite le moment de l’accès aux contenus, qui peut d’ailleurs se faire en accès invité. Pas besoin par conséquent de se connecter ou de se créer un compte.

Une interface simple

L’interface de TV Pokémon est simple avec des saisons classées par numéro décroissant de saison. Vous remarquerez d’ailleurs que toutes ne sont pas là. On passe en effet de la saison 2 à la saison 10 ou encore de la saison 11 à la saison 20. Il y a en revanche Pokémons Les Origines et Pokémon Générations.

En faisant défiler la page, on accède à une barre d’options pour se connecter avec un compte, gérer sa vie privée et accéder aux conditions d’utilisation.

Au sein des saisons, les épisodes sont rangés par ordre décroissant, avec à chaque fois un visuel, un titre et un petit résumé.

Un lecteur simple

Le lecteur vidéo va à l’essentiel. Après l’appui sur un bouton de la télécommande Freebox apparaissent une barre de progression et un bouton de lecture et mise en pause. La navigation dans l’épisode se fait avec les flèches gauche/droite et la mise en lecture/pause avec le bouton au centre de la croix directionnelle.

Petit détail : le curseur de charge n’est autre que le Pokéball permettant capturer, protéger et transporter les Pokémon.

Pas de publicité pour gâcher l’expérience et une vie privée qui n’est pas oubliée

Depuis la page d’accueil, en appuyant sur “Gérer les données d’utilisation”, l’utilisateur peut choisir entre une collecte basique ou plus poussée de ses données.

Chose notable : aucune publicité, que ce soit dans l’interface ou entre le visionnage des différents contenus, pour venir gâcher l’expérience.

VERDICT

Si vous êtes un fan de la saga Pokémon ou avez un enfant (de 7 ans ou plus) à occuper un après-midi pluvieux, il n’y a aucun frein à utiliser cette application. L’interface est simple et efficace, la navigation fluide et l’expérience pas ternie pour une publicité invasive. Bien qu’il y ait pas mal de contenus, dommage toutefois que toutes les saisons ne soient pas proposées.