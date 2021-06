Univers Freebox bloqué par Twitter, un nouveau compte et d’autres solutions sont disponibles

Nous sommes privés de Twitter, mais vous pouvez toujours nous suivre !

Depuis près d’une semaine maintenant, Twitter a bloqué le compte officiel d’Univers Freebox pour une raison que nous ignorons. Nous avons bien sûr demandé la levée de ce blocage dès qu’il a été instauré, mais la réponse tardant à venir nous vous proposons une solution de secours, si vous nous suivez sur Twitter, en attendant que le compte officiel soit de nouveau accessible. Nous publions donc désormais nos article sur Univers Freebox (@UniversFreebox2) / Twitter Nous espérons que ce compte ne sera que temporaire, il sera en tous cas stoppé dès que Twitter aura débloqué le compte officiel.

Pour être sûr de recevoir nos informations, vous pouvez également utiliser nos flux RSS ou les alertes mails disponibles sur la page “Alerte Infos”. Celle-ci vous propose les différentes rubriques d’Univers Freebox mais également, tous les sites thématiques Actuly actuels et à venir. Ainsi, si vous le souhaitez, vous ne pouvez être alertés que des informations concernant la ou les thématiques qui vous intéressent. Si vous ne souhaitez connaitre que l’information de la Freebox Mini 4K et des chaînes offertes chez Free, et uniquement cela, il suffit de vous abonner aux 2 sites thématiques Actuly concernés, et à rien d’autre. C’est un des objectifs des sites Actuly : vous permettre de suivre l’actualité qui vous intéresse, et uniquement celle-là, sans être noyés dans un trop grand nombre d’informations.

Une fois abonné, vous pouvez bien sûr modifier ou supprimer vos alertes mails comme bon vous semble, depuis la page dédiée ou même directement depuis le lien qui se trouve dans chaque alerte que vous recevez dans votre boite mail. Cette page est disponible dans le menu horizontal sur Univers Freebox, mais également sur les sites thématique Actuly. Bien sûr, si vous vous abonnez à plusieurs alertes, que ce soit sur Univers Freebox ou Actuly, et que le même article est diffusé, vous ne recevez qu’une seule alerte mail.

Et enfin, notre page Facebook est, elle, toujours accessible https://www.facebook.com/UniversFreebox