Une arnaque très élaborée se fait passer pour Orange

Non, votre opérateur ne vous rembourse pas à cause des pannes de réseaux.

Les phishings sont légions et de plus en plus audacieux. C’est ce qu’à découvert avec étonnement Julien Cholin, journaliste pour France télévisions, après avoir reçu un SMS de son opérateur… Ou presque.

“Orange vous informe d’une indemnisation de 79.99€ suite aux pannes survenues pendant le confinement” affirme ce message reçu sur son mobile. Le tout provenant d’un canal déjà utilisé par l’opérateur historique. La suite est limpide, il suffit de se rendre sur “compteorange.com”, puis de saisir ses coordonnées et son numéro de carte bancaire. Le tout avec un message d’information justifiant le remboursement : “Suite aux problèmes techniques rencontrés sur nos lignes durant la période de confinement, Orange a mis en place un dispositif d’indemnisation“.

Étonnante arnaque reçue par SMS: une indemnisation d’@orange pour «les pannes survenues pendant le confinement» renvoie vers compteorange point com, un site très bien fait, des coordonnées à entrer puis une CB et son crypto. Bluffant car le sms provient d’un canal de l’opérateur. pic.twitter.com/gNkH1hqkvx — Julien Cholin (@jcholin) June 4, 2021

Le site est très fidèle à l’identité de l’opérateur, mais il y a un hic : l’url donnée n’est pas du tout celle d’un quelconque espace client d’Orange. L’adresse correcte est https://espace-client.orange.fr/. On notera également la différence de montant annoncée dans le SMS et sur le site, passant de 79.99€ à 49.99€. Bien sûr, aucun opérateur ne lancerait une opération de remboursement pour d’hypothétiques pannes, même lors du confinement, sans qu’elle ait été réclamée par l’utilisateur en question.

Le smishing, ou hameçonnage par sms est encore un fléau a notre époque et le Gouvernement affirme que les arnaques sont de plus en plus élaborées. Si vous vous êtes fait avoir, le mieux est de contacter votre banque pour faire opposition à votre carte de crédit avant de voir votre compte siphonné.