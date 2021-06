Smartphones Android : 6 applications à éviter ou à désinstaller rapidement

Les utilisateurs Android sont invités à la prudence. Encore des applications vérolées à éviter.

Le spécialiste de la cybersécurité BitDefender a identifié six nouvelles applications vérolées ayant réussi à passer entre les mailles du filet et à atterrir sur le Play Store de Google. Celles-ci se font passer pour des applications populaires pour favoriser leur installation sur les smartphones et tablettes Android. Les utilisateurs imprudents se retrouvent finalement avec des malwares devant contribuer au siphonnage de leur compte bancaire, en interceptant notamment les messages pour venir à bout de l’authentification à double facteur auquel ont recours de nombreux établissements bancaires.

Selon les chercheurs de Bitdefender, ces copies d’applications ne proposent aucune des fonctionnalités de la version originale. Celles-ci demandent en revanche les autorisations nécessaires pour l’accès à d’autres applications, l’accès aux notifications et l’installation d’applications provenant d’autres sources que le Play Store, avant de masquer leur icône pour échapper à la vigilance de l’utilisateur.

Elles portent les noms suivants :

BookReader

Kaspersky: Free Antivirus

PlutoTV

Rocycnyru: THIS Bosbpat

Uplift: Health and Wellness App

VLC MediaPlayer

Source : Journal du Geek