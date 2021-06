Apple : l’AirTag s’ouvre aux appareils Android

En avril dernier, Apple dévoilé l’AirTag, un dispositif semblable a une balise localisatrice pour vos objets. Conçue pour les utilisateurs d’appareils Apple, la firme de Cupertino annonce l’arrivée d’une application Android.

Lors de son Spring Loaded, Apple avait dévoilé de nouveau iPad Pro et le fameux iMac embarquant la puce M1, mais pas que, l’AirTag faisait aussi partie de l’événement.

Ce petit dispositif permet à son propriétaire de retrouver un objet via la technologie Bluetooth et UWB (Ultra Wideband). Destiné depuis sa sortie aux détenteurs de produits à la pomme, la seule action possible entre l’AirTag et un smartphone Android se fait via NFC et ne permet uniquement de fournir des informations sur le dispositif comme le numéro de série ou si son propriétaire l’a indiqué comme perdu et éventuellement comment le contacter.

De l’histoire bientôt ancienne, effectivement Apple a annoncé l’arrivée future d’une application pour l’AirTag à destination des appareils Android. Cette dernière ne permettra pas de faire fonctionner un AirTag, mais pourra avertir le détenteur d’un appareil Android s’il est suivi par une balise de localisation fabriquée par Apple. En effet, le géant de la Tech met un point d’honneur sur le fait que l’AirTag ne soit pas utilisé comme outil d’espionnage.

Source : Presse Citron